مي عمر تثير الجدل وتكشف معلومة عن "اش اش"

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تواصل النجمة مي عمر تشويق الجمهور لمسلسل "اش اش" الذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني من خلال نشر صورها ببدلة الرقص ومن خلال كشفها عن بعض الاحداث وأهم الحلقات التي على الجمهور انتظارها لأنها ستغيّر مجريات العمل.وسبق أن نشرت النجمة المصرية صورها ببدلة الرقص، وهي الشخصية التي تقدمها في العمل، ولفتت الأنظار باختيارها لبدلات شعبية محتشمةبتصاميم وموديلات مختلفة ولكنها جميعها محتشمة وطويلة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.وعلى الرغم من تقديم مي لشخصية راقصة في العمل والتي واجهت في البداية بعض الانتقادات على اعتبار ان العمل سيعرض خلال شهر رمضان ولكن هذا الأمر اختلف تماماً بعد نشر البوستورات الترويجية الخاصة بالعمل والتي أظهرت الإطلالات التي اختارتها الفنانة المصرية والتي جاءت محتشمة وخالية من الاغراء أو المشاهد الخادشة.وفي إطار الترويج للعمل، شوقت مي الجمهور من خلال معلومة كشفتها وقالت فيها "أقدر أقول أن الحلقة الخامسة والسادسة مهمين جدا يعني في الحلقة الخامسة في حاجة هتقلب المسلسل".وأكدت في لقاء صحافية أن "شخصية (إش إش) مختلفة تماماً عن شخصية "نعمة الأفوكاتو" التي قدمتها العام الماضي"، مشيرة الى أن "إش إش مختلفة عني جدا أيضاً وكانت شخصية صعبة دايما الصعوبة في التحضير بس بعد كده لما بدأت أصور حبيتها أوي وبقيت مش عايزة أخلصها". (لها)