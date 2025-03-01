Advertisement

المرأة

مي عمر تثير الجدل وتكشف معلومة عن "اش اش"

Lebanon 24
01-03-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1327580-638764381693426516.jpg
Doc-P-1327580-638764381693426516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل النجمة مي عمر تشويق الجمهور لمسلسل "اش اش" الذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني من خلال نشر صورها ببدلة الرقص ومن خلال كشفها عن بعض الاحداث وأهم الحلقات التي على الجمهور انتظارها لأنها ستغيّر مجريات العمل.
Advertisement

وسبق أن نشرت النجمة المصرية صورها ببدلة الرقص، وهي الشخصية التي تقدمها في العمل، ولفتت الأنظار باختيارها لبدلات شعبية محتشمةبتصاميم وموديلات مختلفة ولكنها جميعها محتشمة وطويلة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.
وعلى الرغم من تقديم مي لشخصية راقصة في العمل والتي واجهت في البداية بعض الانتقادات على اعتبار ان العمل سيعرض خلال شهر رمضان ولكن هذا الأمر اختلف تماماً بعد نشر البوستورات الترويجية الخاصة بالعمل والتي أظهرت الإطلالات التي اختارتها الفنانة المصرية والتي جاءت محتشمة وخالية من الاغراء أو المشاهد الخادشة.
وفي إطار الترويج للعمل، شوقت مي الجمهور من خلال معلومة كشفتها وقالت فيها "أقدر أقول أن الحلقة الخامسة والسادسة مهمين جدا يعني في الحلقة الخامسة في حاجة هتقلب المسلسل".
وأكدت في لقاء صحافية أن "شخصية (إش إش) مختلفة تماماً عن شخصية "نعمة الأفوكاتو" التي قدمتها العام الماضي"، مشيرة الى أن "إش إش مختلفة عني جدا أيضاً وكانت شخصية صعبة دايما الصعوبة في التحضير بس بعد كده لما بدأت أصور حبيتها أوي وبقيت مش عايزة أخلصها".  (لها)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:34 | 2025-03-01
10:00 | 2025-03-01
04:10 | 2025-03-01
03:34 | 2025-03-01
03:09 | 2025-03-01
02:12 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24