بالصور.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد إبنها فهد وسط أجواء عائلية مميزة

احتفلت مقدمة البرامج جيسيكا عازار بعيد ميلاد ابنها فهد، الذي بلغ عمره سنتين.



ونشرت عازار لحظات الاحتفال على حسابها الخاص على انستغرام، وسط أجواء عائلية مميزة.



وكانت قد شاركت عازار فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، قبل أيام، وذلك بمناسبة عيد ميلاد والدتها السيدة فيفيان كتانة، وبدا في الفيديو "فهد" وهو يقدم باقة ورد لجدته ويُطفئ معها شمعة العيد بفيديو لطيف.

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