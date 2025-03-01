بعد توقيفها في مطار بيروت.. إطلاق سراح الإعلامية ريهام سعيد وهذا ما قالته

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن إطلاق سراحها بعد أن تم توقيفها في مطار بيروت.



وكتبت عبر حسابهت على فايسبوك:" أنا الحمد لله وصلت ارض مصر حالا . تم الإفراج عني بعد حبسي لمده ٣ ايام في بيروت شكرا لكل الي كان قلقان أنا آسفه مش قادره ارد علي المكالمات دلوقتي ان شاء الله ابقي كويسه وًارد كل المكالمات".

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تم توقيف الاعلامية المصرية ريهام سعيد في مطار بيروت وذلك عند وصولها الى لبنان.