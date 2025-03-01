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المرأة

بعد توقيفها في مطار بيروت.. إطلاق سراح الإعلامية ريهام سعيد وهذا ما قالته

Lebanon 24
01-03-2025 | 16:09
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أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن إطلاق سراحها بعد أن تم توقيفها في مطار بيروت.

وكتبت عبر حسابهت على فايسبوك:" أنا الحمد لله وصلت ارض مصر حالا . تم الإفراج عني بعد حبسي لمده ٣ ايام في بيروت شكرا لكل الي كان قلقان أنا آسفه مش قادره ارد علي المكالمات دلوقتي ان شاء الله ابقي كويسه وًارد كل المكالمات".
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تم توقيف الاعلامية المصرية ريهام سعيد في مطار بيروت وذلك عند وصولها الى لبنان.
وناشدت ريهام السفارة المصرية التدخل، حيث كتبت على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك: "من فضلكوا حد يتصل بالسفارة المصريه نادر صعب استخدم نفوذه و موقفتي في المطار و أنا جايه احضر الجلسه . أنا مبخافش يا نادر و يا رب تيجي تحضر المحاكمات  في مصر زي ما باجي أنا لبنان مهما تعمل انت دكتور شوهتني و اخطاءت طبيا . محتاج فلوس؟".
 
 
 
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