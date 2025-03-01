"كاذبة".. ممثلتان سوريتان بهجوم ناري على الممثلة سلاف فواخرجي بعد مواقفها والأخيرة ترد

كاذبة،دولتك ماإحتضنت الفنانين المعارضين و إعتقلت كتير منهم!
إعتقلوني أنا 16 شهر وسمر كوكش أكثر من 3سنوات وزكي كورديللو وإبنه مهيار مو معروف مصيرهم و فنانين تشكيليين وتعدوا بالضرب على الفنان الكبير علي فرزات والمونتير هشام موصللي مات تحت التعذيب!والمرحومة مي سكاف إعتقلت 3 أيام. https://t.co/PSGSrU2WDi
— laila awad (@laylaawad6) February 28, 2025
كاذبة،دولتك ماإحتضنت الفنانين المعارضين و إعتقلت كتير منهم!
إعتقلوني أنا 16 شهر وسمر كوكش أكثر من 3سنوات وزكي كورديللو وإبنه مهيار مو معروف مصيرهم و فنانين تشكيليين وتعدوا بالضرب على الفنان الكبير علي فرزات والمونتير هشام موصللي مات تحت التعذيب!والمرحومة مي سكاف إعتقلت 3 أيام. https://t.co/PSGSrU2WDi