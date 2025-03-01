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المرأة
بعد إعلان موعد زفافه.. هكذا علّقت ياسمين عبدالعزيز طليقة العوضي
Lebanon 24
01-03-2025
|
23:00
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تفاعلت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز مع أولى حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يُقدمه رامز جلال في رمضان 2025، والتي ظهر فيها طليقها الفنان أحمد العوضي وأعلن خلالها اقتراب موعد زواجه.
وبعد دقائق من عرض الحلقة، شاركت ياسمين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك صورة كوميدية، ربطها المتابعون على الفور بالمقلب الذي وقع فيه العوضي.
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ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف من برنامجه الشهير "البرنامج"، الذي عُرض قبل سنوات، وهو يرتدي نظارة سوداء ويأكل "الفشار"، والتي كثيراً ما يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة، باعتبارها إشارة لكون الإنسان يستمتع بمشاهدة شيء ما. (24)
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