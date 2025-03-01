Advertisement

المرأة

بعد إعلان موعد زفافه.. هكذا علّقت ياسمين عبدالعزيز طليقة العوضي

Lebanon 24
01-03-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1327739-638764704752023920.png
Doc-P-1327739-638764704752023920.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفاعلت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز مع أولى حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يُقدمه رامز جلال في رمضان 2025، والتي ظهر فيها طليقها الفنان أحمد العوضي وأعلن خلالها اقتراب موعد زواجه.

وبعد دقائق من عرض الحلقة، شاركت ياسمين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك صورة كوميدية، ربطها المتابعون على الفور بالمقلب الذي وقع فيه العوضي.
Advertisement

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف من برنامجه الشهير "البرنامج"، الذي عُرض قبل سنوات، وهو يرتدي نظارة سوداء ويأكل "الفشار"، والتي كثيراً ما يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة، باعتبارها إشارة لكون الإنسان يستمتع بمشاهدة شيء ما. (24)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:47 | 2025-03-01
16:09 | 2025-03-01
12:34 | 2025-03-01
10:00 | 2025-03-01
08:00 | 2025-03-01
04:10 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24