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المرأة

رانيا يوسف تكشف عن تعرضها للسحر من احد المقربين

Lebanon 24
02-03-2025 | 09:56
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كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، خلال تصريحات صحافية، عن تعرّضها للسحر من أحد المقربين منها، خلال إحدى فترات حياتها، كما ردت على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب أدائها لدور راقصة خلال عمل فني في شهر رمضان.
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وأشارت يوسف الى أنها لم تلجأ الى الشيوخ لإبطال مفعول السحر. (الجديد)
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