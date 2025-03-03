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المرأة
بعد الضحة التي أحدثتها بشأن علاقتها بالأسد.. سلاف فواخرجي تطل بملامح أسمهان! (صور)
Lebanon 24
03-03-2025
|
02:10
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أطلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بملامح قريبة الشّبه بالفَنّانة الراحلة أسمهان في كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ليالي روكسي"، الذي يُعرَض في ماراثون دراما رمضان، ويحكي قصة أول فيلم سوري في تاريخ سوريا.
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وكَشَفَت فواخرجي أنّها تُجَسّد في المسلسل شخصية أول ممثلة في سوريا تدعى "توتا"، موضحة أنّها عانت مرتين في حياتها من أجل حُلمَها وشغفها بأن تقف أمام الكاميرا وتصبح ممثلة، حيث عَاشَت قِصتّي حُبّ؛ الأولى قبل أن تصير ممثلة، والثانية مع مَنْ شَجّعها على هذا الحلم وشغف السينما.
ونَفَت فواخرجي أنّها تجسد شخصية الفَنّانة الراحلة أسمهان؛ نظراً للبعد الزمني بينهما، حيث إنّ شخصية توتا عاشت في العشرينات، وتحديداً في عام 1928، أما أسمهان فكانت في أواسط الأربعينات في الحقبة الماضية، ولكنّ كلتا النجمتين ترتبطان في ملابس وأزياء أهل هذا الزمن، حيث كانت النساء في تلك الفترة يهتممن بالأكسسوارات وطريقة الحديث المشابهة، وغيرها من التشابهات، ولكنّ القصتين مختلفتان تماماً.
كما أكّدت سلاف أنّ شخصية (توتا) تحتاج إلى اهتمام خاص بالمظهر، في ظل أجواء العشرينات من القرن الماضي التي تتسم بالأناقة والتفاصيل الدقيقة.
وكانت فواخرجي أحدثت ضجة كبيرة وذلك بعد تصريحاتها مع الإعلامي اللبناني محمد قيس بشأن الأوضاع في سوريا وعلاقتها بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر.
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