"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)

نشرت مصممة الأزياء تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت تيا في إحدى الصور بإطلالة جريئة جدا حيث ارتدت جاكيت "مكشوفة" مع بنطال من الجلد الأسود.

وانهالت تعليقات المشاهدين الذين انقسموا ما بين من أثتى على هذه الإطلالة وما بين من انتقدها، وعلّق أحدهم قائلا: " احنا برمضان شو هالبس؟".



يُذكر ان تيا درسة تصميم الأزياء في ميلانو وهي تعمل في هذا المجال.



