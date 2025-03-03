بعد ظهورها وهي تبكي وتُناشد حاكم دبي.. الفاشينيستا الكويتية الشهيرة بموقف صعب بسبب تعليق جريء

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تستمر الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بإثارة الجدل على السوشيال ميديا، فبعد ظهورها وهي تبكي وتناشد حاكم دبي السماح لها بالعودة إلى وطنها ومنزلها وشركاتها، فاجأت الجميع بفيديو جديد تتحدث فيه بطريقة غريبة عن المشروبات الكحولية لتخطي الأزمات.وتعرضت روان لموجة من الانتقادات بسبب فيديو ردّت من خلاله على بعض تعليقات متابعيها على "سناب شات"، مؤكدةً أنها تخطت أزمتها بشكل مؤقت من خلال "خليط الترامادول مع الخمر، الكوب بـ500 درهم، خيال! بس بصير بعدها حسّاسة جداً".وأكملت روان البث المباشر وهي تتحدث إلى صديقتها وتعلّق على ردّها، مبررةً ما قالته بأنها تخبر هذه المعلومة لـ"الفانز"، وبالتالي فلا مشكلة، ولكن الجمهور تفاعل بشكل عكسي مع كلامها وتداولوا المقطع المصوّر وانتقدوا كلامها الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك.وكانت روان بن حسين قد كشفت عن معاناتها مع شرطة دبي، متهمةً بعض أفرادها بابتزازها بمبلغ كبير من المال وناشدت حاكم دبي مساعدتها مع بداية شهر رمصان والسماح لها بالسفر الى دبي من أجل عائلتها وابنتها الوحيدة لونا، مشيرةً الى أنها تعتبر دبي موطنها وبلدها ولديها 3 منازل و5 شركات فيها، وهو ما دفع البعض لمهاجمتها والمطالبة بسحب الجنسية الكويتية منها. (لها)