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المرأة

زوجها "خانها" مع ممثلة لبنانية.. الجمهور يتفاعل مع تعليقات ياسمين عبد العزيز

Lebanon 24
03-03-2025 | 04:19
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تروّج النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز لعملها الرمضاني الجديد "وتقابل حبيب" بطريقتها العفوية المحبّبة الى الجمهور، بحيث استعانت أخيراً بتتر الأغنية المميّز الذي تقدّمه النجمة اللبنانية إليسا.

وشاركت ياسمين متابعيها على "إنستغرام" بصورة لها لشخصية "ليل" التي تقدّمها في العمل ووضعت في الخلفية مقطعاً رومانسياً وحزيناً من أغنية إليسا وأرفقته بكلمات "تحلف ما تعدش أوجاعك تحلف ما تحبش من جديد"، من قلب مكسور، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وعبّروا عن حماستهم لمتابعة أحداث المسلسل وطبيعة انتقامها.
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كذلك شاركت ياسمين متابعيها بصورة مجمّعة من أحداث الحلقة الأولى مع أبطال المسلسل، وعلّقت من خلالها على خيانة الرجل، وكتبت "كلهم يوسف أبو حجر"، مع وجه "إيموجي" ساخر، في إشارة الى خيانة النجم خالد سليم، زوجها في المسلسل مع النجمة نيكول سابا.
 
 
 
ويضم المسلسل إلى جانب ياسمين مجموعة من النجوم، بينهم: كريم فهمي، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، ومنة عرفة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتداخل الحب مع الخيانة الزوجية والانتقام.(لها)


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