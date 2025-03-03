في منزلها الفخم.. فنانة شهيرة تستعرض زينة رمضان (صور)

استقبلت الفنانة حلا الترك شهر رمضان المبارك على طريقتها الخاصة، حيث زينت منزلها الفخم بالفوانيس وتألقت بالعباءة الرمضانية الأنيقة.



وشاركت متابعيها على انستغرام بصور عفوية لمجموعة من العباءات التي يبدو بأنها قامت بتصميمها بنفسها، حيث ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي عباءة فضفاضة باللون الذهبي بتصميم أنيق وكانت تنسّق ألوان باقي العباءات وتمسك القماش بيدها بطريقة احترافية، مؤكدة اهتمامها الكبير في عالم التصميم والموضة.

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وأطلت الفنانة البحرينية بصور أخرى بعباءة انيقة باللون الفوشيا بتصميم راقٍ يناسب الإفطار ومناسبات السحور، وبدت في غاية الجمال بمكياج قوي يبرز ملامحها الجميلة، إضافة إلى شغفها في عالم الموضة الذي تحرص دائماً على إظهاره للجمهور.(لها)







