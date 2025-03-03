Advertisement

المرأة

في منزلها الفخم.. فنانة شهيرة تستعرض زينة رمضان (صور)

Lebanon 24
03-03-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1328245-638765997113884101.jpg
Doc-P-1328245-638765997113884101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت الفنانة حلا الترك شهر رمضان المبارك على طريقتها الخاصة، حيث زينت منزلها الفخم بالفوانيس وتألقت بالعباءة الرمضانية الأنيقة.

وشاركت متابعيها على انستغرام بصور عفوية لمجموعة من العباءات التي يبدو بأنها قامت بتصميمها بنفسها، حيث ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي عباءة فضفاضة باللون الذهبي بتصميم أنيق وكانت تنسّق ألوان باقي العباءات وتمسك القماش بيدها بطريقة احترافية، مؤكدة اهتمامها الكبير في عالم التصميم والموضة.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وأطلت الفنانة البحرينية بصور أخرى بعباءة انيقة باللون الفوشيا بتصميم راقٍ يناسب الإفطار ومناسبات السحور، وبدت في غاية الجمال بمكياج قوي يبرز ملامحها الجميلة، إضافة إلى شغفها في عالم الموضة الذي تحرص دائماً على إظهاره للجمهور.(لها)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:01 | 2025-03-03
06:53 | 2025-03-03
04:19 | 2025-03-03
03:43 | 2025-03-03
02:47 | 2025-03-03
02:10 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24