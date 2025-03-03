نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته

أثارت مجموعة من المشاهد المتداولة من مسلسل "تحت سابع أرض" تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.



تيم حسن الذي يجسد شخصية "موسى"، هو ضابط في الأمن الجنائي، مُنع من الترقية لسنوات بسبب مواجهاته المستمرة مع رؤسائه، قبل أن يجد نفسه في دوامة من الأحداث الصادمة، عندما يكتشف أن أقرب الناس إليه متورطون في قضايا تزوير العملة.

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وأثار واحد من المشاهد تفاعلاً واسعاً، حيث يظهر فيه "موسى" أثناء استعداده للسفر إلى دمشق، حيث تعترضه امرأة تطلب مساعدته للإفراج عن ابنها المعتقل، قبل أن تعرض عليه إسوارة ذهبية ثمناً لهذا الطلب.

إلا أن ردة فعل موسى جاءت غير متوقعة، إذ رفض الرشوة، وأعاد الإسوارة للمرأة، وقال في حوار مؤثر عبر الهاتف: "اعلم يا بني أن الأم كالوطن، تحملك وتطعمك، وإن أخطأت تضربك".

هذا المشهد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض تأكيداً على النزاهة، التي يتحلى بها بطل العمل، بينما رأى آخرون أنه يوحي بمفارقة مثيرة، خاصة أن شخصية "موسى" قد تدخل لاحقاً في صراعات أخلاقية قد تغير مجرى الأحداث.



لم يكن هذا المشهد هو الوحيد الذي تصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، ولكن مشاهد أخرى مقتطعة من المسلسل، مثل تفاعل تيم حسن بالضرب، وإغراء كاريس بشار، تم تداولها بكثرة، في إشادات واسعة بالعمل والأداء القوي.



ولم يقتصر التفاعل على المشاهدين فقط، ولكنه امتد ليشمل النجوم أيضاً، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أبدت إعجابها بالعمل وصناعه بطريقة واضحة.

وغرّدت نادين نجيم عبر حسابها على إكس، وكتبت: "عندما نتحدث عن الإخراج والإتقان والتميز، فإننا بلا شك نشير إلى رؤية المخرج سامر برقاوي في مسلسل تحت سابع أرض، عمل متكامل من حيث القصة، الإخراج، التمثيل، والإنتاج، يعكس مستوى رفيعاً من الاحترافية والإبداع".

وأضافت: "كل ممثل في العمل يجعلك تتفاعل معه بكل مشاعرك؛ تحزن، تغضب، تبكي، تضحك، تشعر بألمه وكأنه واقع حقيقي. بداية قوية تستحق الإشادة، وبالتوفيق لصنّاع العمل، مبروك!" (الامارات 24)