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المرأة

كانت بحالة "غير طبيعية".. إحالة الفاشينيستا الشهيرة إلى محكمة الجنايات في دبي بـ 3 تهم

Lebanon 24
03-03-2025 | 23:55
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قامت النيابة العامة في دبي بإصدار بيان توضيحي للردّ على مناشدة الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ومهاجمتها للشرطة من خلال مقاطع فيديو عبر "سناب شات"، مؤكدة أن التحقيقات بشأن إدعاءات روان بينت أنه تم توقيفها في السابق وكانت بحالة غير طبيعية وهاجمت الشرطة.
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وجاء في بيان النيابة العامة بدبي المنشور عبر منصة "اكس" التالي: "رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت بالاعتداء على أفراد من الشرطة ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية".

‏وأكدت النيابة العامة أن "سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة".

وشدّدت في البيان على أن "كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً".(لها)

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