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المرأة

بعد غياب يقارب الـ15 عامًا.. فنانة شهيرة تعود إلى الدراما في رمضان (صورة)

Lebanon 24
04-03-2025 | 08:05
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تعود الفنانة السورية نبال الجزائري إلى الدراما بعد غياب يقارب 15 عامًا، حيث أعلنت عبر حسابها في فيسبوك عن مشاركتها كضيفة شرف في المسلسل الكوميدي ما اختلفنا بجزئه الثاني، ضمن عدة لوحات كوميدية، بعدما ظهرت سابقًا في جزئه الأول.  
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وأعربت نبال عن أمنياتها بأن يكون شهر رمضان شهر سلام وأمان للسوريين، متمنية أن ينال حضورها إعجاب الجمهور. 
 
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كما شاركت نبال الجزائري سابقًا كضيفة شرف في المسلسل الدرامي ابتسم أيها الجنرال عام 2023، من إخراج عروة محمد، والذي حقق انتشارًا واسعًا. وكان آخر ظهور رئيسي لها في دراما رمضان 2012 بمسلسل أرواح عارية، بينما تركت بصمة واضحة في مسيرتها من خلال شخصيتيها في مسلسلي أشواك ناعمة وصبايا.
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