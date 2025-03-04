بعد غياب يقارب الـ15 عامًا.. فنانة شهيرة تعود إلى الدراما في رمضان (صورة)

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تعود الفنانة السورية نبال الجزائري إلى الدراما بعد غياب يقارب 15 عامًا، حيث أعلنت عبر حسابها في فيسبوك عن مشاركتها كضيفة شرف في المسلسل الكوميدي ما اختلفنا بجزئه الثاني، ضمن عدة لوحات كوميدية، بعدما ظهرت سابقًا في جزئه الأول.وأعربت نبال عن أمنياتها بأن يكون شهر رمضان شهر سلام وأمان للسوريين، متمنية أن ينال حضورها إعجاب الجمهور.