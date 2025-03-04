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المرأة

بالفيديو: فنانة تنهار بالبكاء على الهواء: "الناس ظالمة"

Lebanon 24
04-03-2025 | 09:21
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عبّرت الفنانة بدرية طلبة عن استيائها الشديد من التعليقات المسيئة التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمتها بقتل زوجها عقب إعلان وفاته، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين.  
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وخلال حوارها في برنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، كشفت بدرية عن صدمتها من هذه الادعاءات، قائلة: "في تعليق بيجزم إني قتلته وسافرت، والمحامي مش هيسيب اللي كتبته".  

وأوضحت أنها كانت خارج مصر في رحلة عمل وقت الوفاة، حيث كانت في فرنسا تقدم عرضًا مسرحيًا، وقبلها أدت مناسك العمرة، مشيرة إلى أن زوجها كان بصحة جيدة ويتابع أخبارها.  

وانهارت بدرية بالبكاء خلال الحديث، مؤكدة أنها ما زالت غير قادرة على استيعاب وفاة زوجها، وأضافت: "الناس طلّقتنا وجوّزتنا وقالوا سابته وهو عيّان، راجعت كاميرات البيت لقيته زي الفل قبل ما أسافر".  

ووجهت رسالة إلى المنتقدين قائلة: "إنتو هتكونوا أحنّ عليه مني؟ عشت معاه أكتر من 30 سنة، ولو حتى كنا انفصلنا، في بينا عشرة وبنتي وأحفادي منهارين".  

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن زوجها الراحل كان يمر بظروف صعبة، بعد أن اضطر إلى ترك المسرح الذي كان يديره بسبب مشكلات مع المستأجرين، مما أثر عليه نفسيًا بشكل كبير. (لها)
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