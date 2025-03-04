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المرأة
بعد انفصالها وعودتها لزوجها.. شيماء سيف ترد على ممثلة شهيرة: أنت السبب (صورة)
Lebanon 24
04-03-2025
|
13:32
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بعد إعلان المنتج محمد كارتر عن عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف، عبّر العديد من النجوم عن فرحتهم بهذه العودة، وكان أبرزهم النجمة يسرا التي عبرت عن سعادتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في "إنستغرام"، وعلقت على الصلح قائلة: "حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل الشر .. بحبكوا أوي".
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بعدها، قامت شيماء سيف بإعادة نشر "ستوري" يسرا من خلال حسابها موضحة أنها السبب في هذا الصلح، وقالت شيماء : "انتي السبب بعد ربنا في رجعونا ربنا يخليكي ليا يا قلبي وياحظ مين فحياته قلب زي قلبك .. بحبك قد العالم".
يذكر أن المنتج محمد كارتر أعلن عودته إلى زوجته شيماء سيف من خلال نشر صورة تجمعها عبر صفحته على " انستغرام" معلقاً" اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حببتي رجعت لحضني".
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