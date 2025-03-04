بعد انفصالها وعودتها لزوجها.. شيماء سيف ترد على ممثلة شهيرة: أنت السبب (صورة)

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بعدها، قامت شيماء سيف بإعادة نشر "ستوري" يسرا من خلال حسابها موضحة أنها السبب في هذا الصلح، وقالت شيماء : "انتي السبب بعد ربنا في رجعونا ربنا يخليكي ليا يا قلبي وياحظ مين فحياته قلب زي قلبك .. بحبك قد العالم".يذكر أن المنتج محمد كارتر أعلن عودته إلى زوجته شيماء سيف من خلال نشر صورة تجمعها عبر صفحته على " انستغرام" معلقاً" اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حببتي رجعت لحضني".