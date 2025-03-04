بعد أنباء عن طلاقها من زوجها المعروف.. فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وترد (فيديو)

في الفترة الأخيرة، تم تداول أنباء عن انفصال الفنانة داليا مصطفى عن زوجها الفنان شريف سلامة.

وعلى الرغم من انتشار هذه الشائعات بشكل واسع وتصدر الثنائي الترند، إلا أن داليا مصطفى رفضت الكشف عن حقيقة الأمر.

حلت الفنانة داليا مصطفى ضيفةً على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "CBC"، وخلال الحلقة، امتنعت داليا عن التعليق على أنباء انفصالها عن زوجها شريف سلامة، حيث قالت:"دي حياتي الشخصية، مش من حق أي حد إن أنا أقولها قدام الناس كلها، والناس كلها كانت بتسأل السؤال ده، وأنا جاوبت عليه في فيديو، لكن أنا مش بحب أطلع اتكلم عن حياتي الشخصية".

وأكملت داليا مصطفى : "مش حابة اتكلم عن حياتي الشخصية ابدًا ومش من حق أي حد يعرفها، الجمهور يقول اللي يقوله لكن أنا مش حابة اتكلم عن حياتي الشخصية أبدًا وطول عمري مش بحب أتكلم عن حياتي الشخصية، وأنا مركزة مع نفسي بقالي فترة بعد ما أولادي كبروا حسيت إني عملت رسالتي ولازم اهتم بنفسي".