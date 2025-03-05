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المرأة

تعرضت للخيانة... دوللي شاهين تتحدث عن التنازلات في الفن (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2025 | 04:11
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حلَّت الفنانة دوللي شاهين ضيفةً على برنامج "وشك مكشوف"، الذي تقدّمه الإعلامية هاجر حليم عبر قناة "هي"، حيث كشفت من خلاله العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية، وتحدثت عن رفضها تقديم تنازلات في الفن، وتعرّضها للخيانة من زوجها.
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وقالت دوللي: "بالفعل عندي مشاكل مع بعض الشركات اللي خلصت معاهم ألبوم غنائي ولكن الى الآن لم يتم طرحه، كما أني أرفض الى الآن تقديم تنازلات للعمل، وعندي مبادئ مقدرش أتخطاها، والحمدلله بصحى كل يوم راضية عن نفسي، ولو بحس إني حققت طموحات قليلة بكون راضية عن نفسي، وأنا واخدة قرار إني هنتج لنفسي".

وعن تعرّضها للخيانة وانفصالها عن زوجها، قالت: "رجعت في يوم من السفر لقيت على سريري حاجات نسائية مش بتاعتي، وده هزّ ثقتي في نفسي، وبقيت حاسة إني مش مالية عين جوزي".


ورداً على سؤال حول المرأة التي خانها زوجها معها، أكدت دوللي أنها عرفت مَن هي، وأنها ليست مقرّبة منها، وكشفت أنه خانها مع أكثر من شخصية من الوسط الفني والإعلامي، موضحةً: "الغريب في الأمر أن هؤلاء النساء لم يخجلن من الاعتراف بأنهن تركن أشياءهن الخاصة في منزلي، وكن يفعلن ذلك لمضايقتي... زوجي لم يكن رجلاً مهماً أو من النوع الذي تجري وراءه النساء، لكنه لمجرد أن كان معي "احلو في عيونهم"، وهناك مَن أقمن معه علاقة فقط ليبعثن لي برسالة مفادها أنني لست ذات قيمة". (لها)
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