كانت في نفس المرحلة العمرية.. صورة لفيفي عبده وابنتها: هل تشبهها؟

Advertisement

وتعد عزة الابنة الكبرى لفيفي عبده، وسبق لها المشاركة بأدوار بسيطة في عدد من المسلسلات منها "شغل في العالي" و"الوجه الآخر" و"يا أنا يا انتي"، كما سبق أن جمع مسلسل "مملكة الغجر" بينها وبين والدتها.