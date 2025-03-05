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المرأة

كانت في نفس المرحلة العمرية.. صورة لفيفي عبده وابنتها: هل تشبهها؟

Lebanon 24
05-03-2025 | 23:00
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أثار التشابه الشديد بين الفنانة فيفي عده وابنتها عزة مجاهد اهتمام منصات التواصل الاجتماعي حيث وصفت تعليقات كثيرة عزة بأنها بمثابة "نسخة طبق الأصل" من والدتها، لاسيما حين كانت الأم في نفس مرحلة ابنتها العمرية. 
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وتعد عزة الابنة الكبرى لفيفي عبده، وسبق لها المشاركة بأدوار بسيطة في عدد من المسلسلات منها "شغل في العالي" و"الوجه الآخر"  و"يا أنا يا انتي"، كما سبق أن جمع مسلسل "مملكة الغجر" بينها وبين والدتها. 
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