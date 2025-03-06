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المرأة

ترقد على سرير المستشفى.. فنانة شابة تتعرّض لوعكة صحية وهذا وضعها (صور)

Lebanon 24
06-03-2025 | 02:49
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كشفت الفنانة المصرية الشابة ملك قورة عن تعرّضها لأزمة صحية دخلت بسببها المستشفى.

ونشرت عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" صوراً لها من داخل المستشفى، بدون أن تكشف عن نوع المرض الذي استوجب دخولها المستشفى لتلقي العلاج.
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وظهرت ملك قورة في الصور وهي ترقد على سرير في المستشفى، وبجانبها صديقاتها اللواتي هنّأنَها بالسلامة.
 
 
 
وأثارت الصور تفاعل متابعي ملك وتساؤلاتهم حول حالتها الصحية، والتي لم تكشف عنها رغم مشاركتها الصور معهم.

يُذكر أن آخر أعمال ملك قورة الفنية، مسلسل "جريمة منتصف الليل"، وهو بطولة: أحمد عبد العزيز ورانيا يوسف وصلاح عبد الله، والفنانين الخليجيين ليلي سلمان وعلي السبع ونوف العبدالله... ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

وكانت ملك قورة قد أطلّت أيضاً في الفيلم الكوميدي "جوازة توكسيك" الى جانب الممثلين المصريين: ليلى علوي، بيومي فؤاد وتامر هجرس.(لها)

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