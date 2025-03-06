تؤدي دور راقصة في الشهر الفضيل.. مي عمر ترد على انتقادات الجمهور وتوجه رسالة لزوجها

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تخوض الفنانة المصرية مي عمر سباق دراما رمضان الحالي بمسلسل "إش إش"، الذي تجسد خلاله شخصية راقصة شعبية، وتتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات التي يتسبب بها عملها في هذا المجال.وواجه المسلسل بعض الاعتراضات من الجمهور بسبب تجسيد شخصية الراقصة في الشهر الكريم.وقالت مي لـ "العربية" إن مسلسل "إش إش" في ظاهره يبدو وكأنه عمل فني جريء، خاصة أن بطلته تعمل راقصة شعبية، فظن البعض أن المسلسل سوف يكون ممتلئا بمشاهد الرقص التي من الممكن أن يعترض عليها المشاهدون، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فالعمل تدور أحداثه حول عالم الراقصات الشعبيات، ذلك العالم الممتلئ بالتفاصيل والأحداث المثيرة والمشوقة والتي تستحق أن تجسد في عمل درامي. كما أن عالم الراقصات الشعبيات به قصص إنسانية مؤثرة، وقضايا اجتماعية لم تناقش من قبل، لذلك كان اختيار قصة العمل أمراً جيدا من صناعه.إلى ذلك، احتفلت مي بتصدّر مسلسلها "إش إش" "التريند" بكونه الأول على مستوى العالم من خلال منصة "شاهد"، وذلك بعد عرض خمس حلقات فقط من المسلسل، الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، موجهةً رسالة شكر لزوجها محمد سامي مخرج المسلسل.ونشرت مي عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر المسلسل بجوار صورة لمحمد سامي مع التعليق: "الحمد لله رب العالمين، بعد عرض خمس حلقات، مسلسل "إش إش" يحتل المركز الأول على مستوى العالم في منصة "شاهد" بـ141 نقطة".وتابعت: "شكراً للمخرج الخطير الموهوب الرائع برنس الإخراج محمد سامي، أنت مخرج عظيم، شكراً من قلبي للجمهور المصري والعربي في كل أنحاء العالم، وأتمنى أكون دايماً عند حسن ظنكم".