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إعلامية تُثير ضجة بتصريحها... هذا سبب طلاقي (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2025 | 05:24
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أثارت الإعلامية المصرية سالي عبد السلام جدلاً واسعاً بعد كشفها عن تعرضها للسحر، مؤكدة أنها لم تسعَ وراء "التريند" بهذه التصريحات كما زعم البعض، كما روت تفاصيل القصة التي ربطتها بطلاقها المفاجئ بسبب "هرّة مسحورة".
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وسردت سالي عبد السلام تفاصيل الواقعة قائلة إنها عثرت على هرّة مكسورة العظام أمام منزلها، تحمل في فمها ورقة، وذلك تزامناً مع خروج زوجها وأخيها لأداء صلاة الجمعة.
وقررت التعامل مع الموقف بحذر، فارتدت قفازات، ورشت المياه والملح على الهرّة، وقرأت آية الكرسي قبل أن تتخلص منها، وأوضحت أنها لم تشعر بالخوف، بل لجأت إلى التحصينات والأذكار لحماية نفسها.
وأكدت أن الأمور تطوّرت بشكل غير متوقع بعد العثور على الهرّة المسحورة، حيث انتهى يومها بمشاجرة مع زوجها أدت إلى طلاق شفوي، رغم أن الخلاف لم يكن يستدعي الانفصال، وأشارت إلى أنها استشارت عدداً من الشيوخ الذين أكدوا لها أن الطلاق لم يقع رسمياً. (روسيا اليوم)
 
 

المرأة

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