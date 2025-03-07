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المرأة

نيللي كريم تثير الجدل برأيها في لقب "صوت مصر"

Lebanon 24
07-03-2025 | 06:41
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أثارت الفنانة نيللي كريم جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حلقة أمس (الخميس) من مسلسلها "إخواتي"، والتي كشفت فيها عن رأيها في لقب "صوت مصر" الذي أثار الجدل الفترة الماضية.

وظهرت نيللي وهي تطلب من نبيل عيسى صاحب "الأتيليه" الذي تعمل فيه أن يعطيها سمّاعات لأنها لا تستطيع القيام بعملها من دون سماع "صوت مصر"، شيرين عبد الوهاب.
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ونشرت نيللي عبر حسابها الخاص في منصة "X" صورة لها من المسلسل، وكتبت معلقةً عليها: "أصل مبعرفش أشتغل إلا على صوت مصر شيرين عبدالوهاب"... ليُثار الجدل بين جمهور نيللي، حيث أيّد البعض ما قالت، واعترض عليه آخرون من محبّي مطربات أخريات، خاصة أن جدل لقب "صوت مصر" قد أثير الفترة الماضية بين جمهور عدد من المطربات وعلى رأسهنّ أنغام وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر.
(لها)
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