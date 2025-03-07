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المرأة
"والدتي تزوجت خطيبي".. فنانة تثير الجدل باعتراف مؤلم على الهواء
Lebanon 24
07-03-2025
|
08:50
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أثارت الفنانة إيناس عز الدين حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن تفاصيل مؤلمة من حياتها الشخصية، خاصة بعد تداول أنباء عن زواج والدتها من خطيبها السابق، وهو ما صدم الجمهور.
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وخلال استضافتها في برنامج "أوضة وصالة" مع الإعلامية إنجي هشام، واجهتها المذيعة بسؤال جريء عن حقيقة زواج والدتها من خطيبها، ما دفع إيناس إلى الدخول في نوبة بكاء ورفضت الرد مباشرة، مكتفية بالإشارة إلى أنها تفضل عدم الإجابة احترامًا لمن ربتها.
بعد انتشار تصريحاتها بشكل واسع، خرجت إيناس في مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية، وقدمت اعتذارها للجمهور قائلة إنها لم تكن تنوي مشاركة تفاصيل حياتها الخاصة بهذا الشكل، لكنها تحدثت من قلبها وشعرت أن عدم الكلام كان سيؤلمها أكثر.
في منشور عبر حسابها على فيسبوك، كشفت إيناس عن معاناتها في طفولتها، حيث أكدت أنها عاشت حرمانًا من الحنان الأبوي، ما دفعها للبحث عنه في مختلف تفاصيل حياتها. تحدثت عن طفولتها التي افتقدت فيها للحب والدعم، وهو ما جعلها تكبر وهي تحاول تعويض هذا النقص من خلال العطاء ومساعدة الآخرين، حيث فتحت بيتها لرعاية الحيوانات الضالة وأصحاب الحالات الخاصة، رغم قلة مواردها.
أشارت أيضًا إلى تعرضها للعنف والإيذاء الجسدي والنفسي، وبدلًا من أن تحصل على الحماية، كانت تتعرض لعقوبات قاسية عندما تشكو من الأذى الذي تتعرض له.
تصريحات إيناس عز الدين فتحت باب النقاش حول العنف الأسري والحرمان العاطفي، وسط تعاطف كبير من الجمهور الذين دعموها وأشادوا بشجاعتها في مشاركة تجربتها الصعبة. (فوشيا)
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