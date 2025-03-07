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المرأة
اكتشفت خيانته مع فنانة لبنانية.. ياسمين عبد العزيز في مأزق
Lebanon 24
07-03-2025
|
09:21
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شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "وتقابل حبيب" العديد من الأحداث المثيرة التي ستؤثر بشكل كبير على مجرى الحلقات المقبلة. بدأت الحلقة بصدمة ليل (ياسمين عبد العزيز) بعد اكتشافها خيانة زوجها يوسف (خالد سليم) مع رقية العسكري (نيكول سابا)، مما دفعها للتأكد من كذبه وتصر على مغادرة المنزل. حيث كانت الشكوك تراودها في الفترة الأخيرة بسبب تصرفاته الغامضة.
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وفي سياق متصل، شهدت الحلقة وفاة نهى (ندا موسى)، زوجة فارس (كريم فهمي)، التي تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ. ورغم رغبتها في مغادرة المنزل، اضطرت ليل للبقاء من أجل الاعتناء بابن فارس، آدم، أثناء ذهابه إلى المستشفى. لكن سرعان ما تلقت العائلة خبر وفاة نهى، مما أوقف كل النقاشات المتعلقة بعلاقة يوسف وليل.
ومن ثم، تعرضت ليل للإجهاض، وهو ما كان جزءًا من مخطط حماتها إجلال (أنوشكا) وابنها يوسف للتخلص من الجنين، الذي كانوا يرون أنه قد يعوق صفقة تجارية هامة. وكان من الصعب الوقوف أمام هذا المخطط في ظل تلقي العائلة عزاء وفاة نهى.
وفي العزاء، تواجدت رقية وشقيقتها كاريمان (إنجي كيوان) اللتان حاولتا التقرب من فارس. كما كانت فرح (بسنت شوقي)، شقيقة ليل، تحاول هي الأخرى الاقتراب من فارس بعد وفاة زوجته، بعدما أصبحت الفرصة سانحة لها.
ومع تصاعد الأحداث، عاد الهدوء بين ليل ويوسف بعد أن أقسم الأخير على المصحف بعدم خيانته لها. وأخبرها بأنه سيسافر إلى بورسعيد في مهمة عمل، لكنه ما لبث أن تعرض للمراقبة من قبل ليل التي اكتشفت خيانته عندما ضبطته مع رقية في منزلها، مما أكد الشكوك التي راودتها منذ فترة. (سيدتي)
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