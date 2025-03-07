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المرأة
ممثلة خطفت قلوب السعوديين.. فمن هي؟
Lebanon 24
07-03-2025
|
14:00
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لفتت الممثلة السعودية الكندية عائشة كاي الأنظار من خلال دورها في مسلسل "شارع الأعشى"، حيث قدّمت شخصية الأم السعودية التقليدية بكل عفوية وسلاسة، مما نال إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء. وقد أشاد الكاتب والباحث في شؤون المجتمع عبدالله النعيمي بقدرة عائشة على تجسيد هذه الشخصية المرهفة التي تلامس القلوب، رغم خلفيتها الثقافية البعيدة عن البيئة التي تمثلها. وأشار النعيمي في منشور له عبر حسابه في إكس إلى أن عائشة تمتلك خلفية فنية واسعة ساعدتها على التكيف مع متطلبات الدور وفهم الثقافة السعودية بشكل عميق.
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عائشة كاي هي ممثلة سعودية كندية، وُلدت في السعودية وانتقلت إلى كندا عام 2013، حيث درست التمثيل في مدينة فانكوفر وبدأت مشوارها الفني هناك. ورغم نشأتها في بيئة ثقافية مختلفة، استطاعت عائشة أن تتأقلم بسهولة مع الثقافة السعودية، مما جعلها تتمكن من تقديم أدوار مميزة في السينما السعودية.
وقد شاركت عائشة في عدة أعمال فنية بارزة، مثل فيلم "طريق الياسمين" الكندي الذي حصلت فيه على دور رئيس، وكان سببًا في ترشيحها لثلاث جوائز. ومع تزايد فرصها في السينما السعودية، كانت قد شاركت في مهرجان أفلام السعودية عام 2022، مما عزز فرصها في هذا المجال.
من أبرز مشاركاتها السينمائية فيلم "نورة" الذي تم اختياره للمشاركة في مهرجان "كان" السينمائي، وهو أول فيلم سعودي يتم اختياره للمهرجان. كما كانت جزءًا من فريق عمل فيلم "صيفي" الذي عُرض في عام 2024، حيث جسدت شخصية تتعامل مع قضايا حياتية عميقة وتواجه تحديات نفسية.
في إحدى مقابلاتها، صرحت عائشة بأنها تطمح لتقديم أدوار أكشن وتحديات نفسية مليئة بالأبعاد العميقة. إضافة إلى كونها ممثلة موهوبة، عائشة حاصلة أيضًا على درجة الماجستير في الكتابة ولديها العديد من الأعمال التي تعكس شغفها بالفن والكتابة. (ارم نيوز)
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