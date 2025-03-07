صورة تثير الجدل.. هل أعلنت نسرين طافش عن هوية زوجها "السري"؟

التزمت الفنانة نسرين طافش الصمت تجاه تجدد الجدل حول زواجها "سرا" من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، مالك سلسلة "جوهر للمجوهرات" الشهيرة.



وكانت صورة نشرتها "جوهر" عبر خاصية "القصص" على "إنستغرام" قد أثارت جدلاً واسعًا، حيث ظهرت في الصورة لقطة مسربة من المطبخ مع تعليق بالإنكليزية: "نسرين طافش أفضل شيف". وما عزز التكهنات حول زواجهما هو أن نسرين طافش نشرت نفس الصورة عبر حسابها مع تعليق: "شيخ المحشي بطريقتي الصحية"، ما جعل المتابعين يتساءلون عن العلاقة بينهما.

وكانت نسرين طافش قد فاجأت جمهورها في وقت سابق بالإعلان عن زواجها مجددًا، دون أن تكشف عن هوية زوجها الجديد، وذلك في تصريحات أدلت بها للإعلامية المصرية بوسي شلبي خلال حفل توزيع جوائز أقيم في يناير الماضي في المملكة العربية السعودية. وأعلنت طافش أنها كانت تقضي شهر العسل قبل حضورها الحفل، مؤكدة أن زوجها "رجل أعمال مصري شاب".وفي تلك التصريحات، أكدت نسرين أن زوجها هو شخص "راقٍ ومحترم"، وأنهما جمعهما الحب وقررا اتخاذ هذه الخطوة. كما أوضحت أن هذا هو الإعلان الأول لها عن زواجها الجديد.يذكر أن نسرين طافش كانت قد أعلنت عن طلاقها رسميًا من زوجها السابق، طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي، في تموز 2023، عبر منشور على "إنستغرام"، حيث كتبت حينها: "لقد تم طلاقي رسميًا بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية". (ارم نيوز)