خلّدت النجمة الأميركية دوللي بارتون ذكرى وفاة زوجها الراحل كارل دين، مكرمةً إياه بإصدار أغنية جديدة.



وأصدرت بارتون الأغنية التي حملت عنوان "If You Hadn’t Been There"، بعد ثلاثة أيام فقط من كشفها عن وفاة زوجها عن عمر يناهز 82 عاماً.