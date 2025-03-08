بعد تعرّضها للخيانة.. ياسمين عبد العزيز تعلّق: "نو أمان لأي مان" (فيديو)

قامت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" من مسلسلها في رمضان "وتقابل حبيب"، كشف عن خيانة زوجها، الذي يجسد دوره الفنان خالد سليم، مع نيكول سابا، وفي نهاية مقطع الفيديو ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني قائلة: "نو أمان لأي مان".

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وعلّقت ياسمين على الفيديو بالجملة نفسها، ما زاد من تفاعل الجمهور، وأثار موجة من التعليقات الحماسية التي طالبتها بالانتقام من زوجها في أحداث المسلسل.



لم تتردد ياسمين عبد العزيز في مشاركة جمهورها حماسهم، فنشرت عبر "فيسبوك" مقطع فيديو لإحدى المعجبات التي طالبتها بأخذ حقها من يوسف، وأرفقت الفيديو بتعليق: "حاضر هاخد حقي بكره".

وجاءت تعليقات المتابعين متحمسة وداعمة لياسمين، إذ كتب أحدهم "اتقدمي وإحنا في ضهرك يا فنانة"، فيما قال آخر: عايزين الفنانة غادة عبد الرازق تظهر في حلقات الانتقام. كما علّق أحد المتابعين "بردي قلوبنا يا ليل.. إحنا معاكِ".



وتدور أحداث "وتقابل حبيب" حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها، فتقرر الانفصال عنه والبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تجد نفسها وسط صراعات تُغيّر مجرى حياتها.(لها)



