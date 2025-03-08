Advertisement

المرأة

والدتها تُوفيت قبل فترة قصيرة.. إعلاميّة "الجديد" لأمّها: "اشتقت عيطلك ماما"

Lebanon 24
08-03-2025 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1330691-638770350434541398.jpg
Doc-P-1330691-638770350434541398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الإعلاميّة في "الجديد" رواند بوضرغام صورة لوالدتها الراحلة التي تُوفيت قبل فترة قصيرة.
 
 
ووجّهت رواند في مناسبة عيد ميلادها رسالة إلى والدتها، وقالت لها: "يقبروني هالعيون وتسلملي هالضحكة".
Advertisement
 
 
وأضافت: "اشتقت عيطلك ماما وتردي". (رصد لبنان 24)
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة فنانة معتزلة (صورة)
lebanon 24
08/03/2025 16:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"الله ينتقم من كل ظالم".. فنانة لبنانية بمنشور مُبهم وتُثير تساؤلات الجمهور (صورة)
lebanon 24
08/03/2025 16:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
والدتها سورية.. حفيدة الممثل إبراهيم مرعشلي تُعلّق على أحداث طرطوس واللاذقية: حسبنا الله ونعم الوكيل (صورة)
lebanon 24
08/03/2025 16:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة مؤثرة.. النجمة المصرية شريهان تستعيد ذكريات فوازير رمضان (صورة)
lebanon 24
08/03/2025 16:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24

رواند بوضرغام

صورة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2025-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:33 | 2025-03-08
04:13 | 2025-03-08
03:29 | 2025-03-08
02:51 | 2025-03-08
01:59 | 2025-03-08
00:48 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24