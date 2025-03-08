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المرأة
والدتها تُوفيت قبل فترة قصيرة.. إعلاميّة "الجديد" لأمّها: "اشتقت عيطلك ماما"
Lebanon 24
08-03-2025
|
05:43
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نشرت الإعلاميّة في "الجديد" رواند بوضرغام صورة لوالدتها الراحلة التي تُوفيت قبل فترة قصيرة.
ووجّهت رواند في مناسبة عيد ميلادها رسالة إلى والدتها، وقالت لها: "يقبروني هالعيون وتسلملي هالضحكة".
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وأضافت: "اشتقت عيطلك ماما وتردي". (رصد لبنان 24)
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رواند بوضرغام
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