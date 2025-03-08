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المرأة
دانييلا رحمة تتعرض للعداء من الراقصات!
Lebanon 24
08-03-2025
|
13:48
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شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "نفس"، الذي يروي قصة راقصة باليه تفقد بصرها وتواجه رفض عائلتها لحبيبها، العديد من الأحداث المثيرة والمفصلية في تطور الحبكة.
تبدأ الحلقة بعودة "غيث" (معتصم النهار) إلى منزله بعد اختطافه، حيث يلتقي بوالدته "آسيا" (وفاء موصلي)، التي تروي له تفاصيل ولادته. وفي الوقت نفسه، يؤكد "غيث" للجميع أن ما حدث معه كان مجرد حادثة سرقة.
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ثم يرسل "غيث" رسالة إلى "روح" (دانييلا رحمة)، يطمئنها فيها بأنه سيبقى إلى جانبها حتى آخر نفس، مؤكداً استمراره في لقاءاته معها رغم تحذيرات والدها.
في جانب آخر، تحاول "دجى" العودة إلى الرقص لإرضاء والدتها، رغم إصابتها الخطيرة، بينما تلاحظ "روح" تصاعد العدائية تجاهها من الراقصات بعد أن أصبحت الراقصة الأساسية في العرض.
من جهة أخرى، يحاول "أمين" (إيلي متري) إقناع "أنسي" (عابد فهد) بمنحه مقاطع الفيديو الخاصة بشقيقته "ميرنا" (إلسا زغيب) لتخفيف الضغط الذي تواجهه من والدها. وعندما يفشل في ذلك، يقرر التوجه مباشرة إلى خزنة "أنسي" لسرقة المقاطع.
تنتهي الحلقة بمحاولة "رؤوف" (حسين مقدم) تقديم المساعدة لـ"غيث"، حيث يعرض عليه خطة ماكرة للتخلص من "طلال شهاب" (والد "روح")، مما يفتح المجال لمزيد من التطورات الدرامية المثيرة في الحلقات المقبلة.
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