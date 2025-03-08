Advertisement

المرأة

دانييلا رحمة تتعرض للعداء من الراقصات!

Lebanon 24
08-03-2025 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1330830-638770637262521758.jpg
Doc-P-1330830-638770637262521758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "نفس"، الذي يروي قصة راقصة باليه تفقد بصرها وتواجه رفض عائلتها لحبيبها، العديد من الأحداث المثيرة والمفصلية في تطور الحبكة.

تبدأ الحلقة بعودة "غيث" (معتصم النهار) إلى منزله بعد اختطافه، حيث يلتقي بوالدته "آسيا" (وفاء موصلي)، التي تروي له تفاصيل ولادته. وفي الوقت نفسه، يؤكد "غيث" للجميع أن ما حدث معه كان مجرد حادثة سرقة. 
Advertisement

ثم يرسل "غيث" رسالة إلى "روح" (دانييلا رحمة)، يطمئنها فيها بأنه سيبقى إلى جانبها حتى آخر نفس، مؤكداً استمراره في لقاءاته معها رغم تحذيرات والدها. 

في جانب آخر، تحاول "دجى" العودة إلى الرقص لإرضاء والدتها، رغم إصابتها الخطيرة، بينما تلاحظ "روح" تصاعد العدائية تجاهها من الراقصات بعد أن أصبحت الراقصة الأساسية في العرض.

من جهة أخرى، يحاول "أمين" (إيلي متري) إقناع "أنسي" (عابد فهد) بمنحه مقاطع الفيديو الخاصة بشقيقته "ميرنا" (إلسا زغيب) لتخفيف الضغط الذي تواجهه من والدها. وعندما يفشل في ذلك، يقرر التوجه مباشرة إلى خزنة "أنسي" لسرقة المقاطع.

تنتهي الحلقة بمحاولة "رؤوف" (حسين مقدم) تقديم المساعدة لـ"غيث"، حيث يعرض عليه خطة ماكرة للتخلص من "طلال شهاب" (والد "روح")، مما يفتح المجال لمزيد من التطورات الدرامية المثيرة في الحلقات المقبلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:23 | 2025-03-09
02:14 | 2025-03-09
00:52 | 2025-03-09
23:00 | 2025-03-08
14:16 | 2025-03-08
10:15 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24