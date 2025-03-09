بسمة بوسيل تحتفل بيوم المرأة العالمي بجلسة تصوير خاصة (صور)

نشرت الفنانة بسمة بوسيل على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" أحدث جلسة تصوير خضعت لها، احتفلت من خلالها بيوم المرأة العالمي.



وظهرت بسمة ببدلة باللون الأسود وعلقت على الصور قائلة: "يوم مرأة سعيد". وتلقت بسمة العديد من التعليقات التي هنأتها بيوم المرأة، مثنين على إطلالتها الأنيقة.



كانت بسمة بوسيل قد وقعت ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز إيلون مصر"، وخلال مقلب السرير الدوار أمرها رامز بأن تقول إنها ستتنازل عن حقها في النفقة من طليقها تامر حسني، إلا أنها رفضت ذلك تماماً، مؤكدة أنها هي من طلبت الطلاق.

وعاد رامز وسألها عن قيمة النفقة التي يدفعها نجم الجيل لتقول بسمة: "خمسة آلاف جنيه" ليصرخ رامز: "نجم الجيل بيدفع 5 آلاف جنيه نفقة، دا أنا اللي هأرفع عليه قضية نفقة".



كانت بسمة خلال لقاء لها مع برنامج "ET بالعربي"، قد علّقت على ردود الفعل الواسعة بعد حلقتها في برنامج "عندي سؤال" الذي يقدّمه محمد قيس على قناة "المشهد"، والانتقادات التي طاولتها بعد حديثها عن زواجها وطلاقها من النجم تامر حسني.



قالت بسمة بوسيل: "مكنتش عارفة إن الحلقة هتعمل كده، المفروض إنه تمت استضافتي عشان أقول حاجة على نجاح أغنية (لأ ثواني)، والحديث عن مشواري وعودتي للفن، الحلقة مكنتش عشاني، كنت بتكلم عن نفسي ومش ذنبي إني كنت متجوزة فنان مشهور". (et بالعربي)