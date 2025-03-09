في أول إطلالة لها بعد عودتها لطليقها… فنانة شهيرة تُبهر الجمهور برشاقتها (فيديو)

خطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار في أحدث ظهور لها بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تألقت بإطلالة ساحرة مرتدية قفطانًا رمضانيًا أسود يتناغم مع الأجواء الرمضانية الحالية.



وجاء هذا الظهور في أول مناسبة بعد إعلان عودتها إلى زوجها محمد كارتر، بعد انفصال دام شهرًا فقط.

ونشرت شيماء سيف صورًا وفيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث حازت إطلالتها إعجاب متابعيها الذين أبدوا انبهارهم بأناقتها ورشاقتها، خاصةً بعد فقدانها لعدد كبير من الكيلوغرامات في الأشهر الأخيرة.



كما اعتمدت شيماء مكياجًا بسيطًا بألوان ناعمة، مما أضفى لمسة من التناسق والجمال على إطلالتها المعتادة.