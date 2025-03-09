بكلام مؤثر جدًا… أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنها "العريس القادم" (صور)

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عبرت أصالة عن حبها الكبير لابنها وارتباطها به، ونشرت صورة جمعتهما وكتبت تعليق قالت فيه: "لو بدكم تعرفوا مين أبيض قلب بالعالم كله اسألوني ورح جاوبكم لودي لودي عنده روح كلها فرح كلها محبه ودلع وحنيه وذكا وشو بيستحملنا وشو بينصحنا أنا وأخواته وكأنه رجال كبير بيعرف كلّ شي وعنده الحكمه ونجح بشغله وعمل تطبيق جديد وعبقري وقاعد عم يطور فيه والمشروع عم يطور من لودي اللي صار شب وبده يكون عريس وعم يفكّر يخطب وعم نفكّر نشجعه ونقلّه يالله والعريس القادم اليوم عيده".وتابعت قائلة: "كل سنه وأنت بألف خير ياكلّ الخير ياطيب ياشاطر يا business man ياسند أخواتك ياحنون عيلتي الحلوه الله يحفظ لي ياك وشوفك بتحقق كلّ أحلامك يانور عيوني".