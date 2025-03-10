تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هذا ما حصل في واقعة تحرش شاب بالفنانة إنتصار

قررت محكمة مصرية،حجز جلسة قضية التحرش بالفنانة إنتصار إلى 27 نيسان المقبل للنطق بالحكم.



ونظرت محكمة الاستئناف بمحافظة مرسى مطروح شمال البلاد، محاكمة الشاب المتهم بالتحرش بالفنانة.

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حيث تبين من الوقائع أنه انتظرها أمام فيلتها الخاصة.وفوجئت به الفنانة لحظة خروجها من فيلتها بالساحل الشمالي، ثم نزع ملابسه وارتكب بعض الأفعال الخادشة للحياء والإيحاءات الجنسية. ثم صورها لحظة هروبها من أمامه إلى سيارتها.غير أنه لاحقها وحاول فتح باب السيارة والتحرش بها مجدداً إلا أنه فشل في ذلك.وتوجهت إنتصار إلى قسم الشرطة، وحررت محضرا بالواقعة، وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة التي بدورها أحالته إلى المحكمة عقب انتهاء التحقيقات معه.