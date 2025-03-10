20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نيكول سابا تكشف رأيها بالمرأة القوية: "لا تسمح لأحد بأن يكسرها"
Lebanon 24
10-03-2025
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
شرت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لها كشفت من خلال التعليق عليها رأيها في المرأة القوية، وذلك إثر ردود فعل الجمهور على دورها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تجسّد فيه شخصية "رقية العسكري"، خاصةً بعد اكتشاف ياسمين عبد العزيز خيانة زوجها لها معها وزواجه السرّي منها، الأمر الذي أثار الجدل حول طبيعة المرأة القوية وحدود تصرفاتها، حيث تقدّم نموذجاً لامرأة رومانسية، لكنها في الوقت ذاته تمتلك إرادة صلبة تدفعها للحفاظ على حبّها وزواجها بأي ثمن.
Advertisement
ونشرت نيكول الصورة على وقع أنغام أغنية "الحب عيبنا" لرامي صبري، التي تم طرحها قبل ساعات من عرض العمل، وعلّقت عليها بكلمات تعكس رأيها بالمرأة القوية، حيث قالت: "المرأة القوية تحب من كل قلبها، لكنها لا تسمح لأحد بأن يكسرها".
وتدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، وهي سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها وزواجه بامرأة أخرى سرّاً، فتقرر طلب الطلاق وبدء حياة جديدة، وخلال رحلتها، تدخل في قصة حب معقّدة تأخذها الى صراعات عاطفية عميقة، ومع تصاعد الأحداث، تكتشف "ليل" أسراراً غامضة عن عائلة طليقها، ما يدفعها الى اتخاذ قرارات مصيرية قد تغير مسار حياتها كلياً.
ويضم المسلسل في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، وحنان سليمان، ورشوان توفيق، ومحمود ياسين جونيور، ومنة عرفة، وإنجي كيوان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مسلحون شيشان أطلقوا النار عليها وسرقوا سيارتها.. الممثلة نور علي تنجو من الموت وتوّجه رسالة إلى الشرع (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون شيشان أطلقوا النار عليها وسرقوا سيارتها.. الممثلة نور علي تنجو من الموت وتوّجه رسالة إلى الشرع (فيديو)
00:33 | 2025-03-10
10/03/2025 12:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا اعتقلت القاتل.. حقائق مثيرة عن كمال جنبلاط ولحظات اغتياله
Lebanon 24
سوريا اعتقلت القاتل.. حقائق مثيرة عن كمال جنبلاط ولحظات اغتياله
13:00 | 2025-03-09
09/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
16:00 | 2025-03-09
09/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكرياً.. أين "حزب الله" من أحداث الساحل السوري؟
Lebanon 24
عسكرياً.. أين "حزب الله" من أحداث الساحل السوري؟
08:35 | 2025-03-09
09/03/2025 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كسروان... رجل أربعينيّ يضرب ثمانينياً!
Lebanon 24
في كسروان... رجل أربعينيّ يضرب ثمانينياً!
10:59 | 2025-03-09
09/03/2025 10:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:55 | 2025-03-10
بالصورة... أمل طالب: "لا تلحقني مطلوبة للدولة"
05:36 | 2025-03-10
مقطع ساخر عن سيلينا غوميز يكّذب هايلي بيبر
02:05 | 2025-03-10
"أميرة رمضان".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية في عيد ميلادها (صور)
00:00 | 2025-03-10
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هذا ما حصل في واقعة تحرش شاب بالفنانة إنتصار
15:00 | 2025-03-09
سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلاد خطيبها في منشور مؤثر: "يا صغيري" (صور)
11:18 | 2025-03-09
"قصفت جبهته".. هذا ما فعلته نوال الزغبي مع طليق شيرين عبد الوهاب (فيديو)
فيديو
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
10/03/2025 14:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
10/03/2025 14:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
Lebanon 24
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
01:45 | 2025-03-10
10/03/2025 14:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24