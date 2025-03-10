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المرأة

نيكول سابا تكشف رأيها بالمرأة القوية: "لا تسمح لأحد بأن يكسرها"

Lebanon 24
10-03-2025 | 03:35
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شرت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لها كشفت من خلال التعليق عليها رأيها في المرأة القوية، وذلك إثر ردود فعل الجمهور على دورها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تجسّد فيه شخصية "رقية العسكري"، خاصةً بعد اكتشاف ياسمين عبد العزيز خيانة زوجها لها معها وزواجه السرّي منها، الأمر الذي أثار الجدل حول طبيعة المرأة القوية وحدود تصرفاتها، حيث تقدّم نموذجاً لامرأة رومانسية، لكنها في الوقت ذاته تمتلك إرادة صلبة تدفعها للحفاظ على حبّها وزواجها بأي ثمن.
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ونشرت نيكول الصورة على وقع أنغام أغنية "الحب عيبنا" لرامي صبري، التي تم طرحها قبل ساعات من عرض العمل، وعلّقت عليها بكلمات تعكس رأيها بالمرأة القوية، حيث قالت: "المرأة القوية تحب من كل قلبها، لكنها لا تسمح لأحد بأن يكسرها".

وتدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، وهي سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها وزواجه بامرأة أخرى سرّاً، فتقرر طلب الطلاق وبدء حياة جديدة، وخلال رحلتها، تدخل في قصة حب معقّدة تأخذها الى صراعات عاطفية عميقة، ومع تصاعد الأحداث، تكتشف "ليل" أسراراً غامضة عن عائلة طليقها، ما يدفعها الى اتخاذ قرارات مصيرية قد تغير مسار حياتها كلياً.

ويضم المسلسل في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، وحنان سليمان، ورشوان توفيق، ومحمود ياسين جونيور، ومنة عرفة، وإنجي كيوان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. (لها)
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