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المرأة
كانت تأكل 18 سندويشة.. ممثلة تُثير الجدل بحبها للطعام!
Lebanon 24
10-03-2025
|
10:43
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حلّت النجمة المصرية شيماء سيف ضيفة في برنامج "على طاولة منى" مع الشيف السعودية منى موصلي، حيث تحدثت عن حبها للطعام واستعرضت بعض الذكريات الطريفة المتعلقة به. شيماء كشفت أنها لم تكن تجيد الطبخ قبل زواجها من المنتج محمد كارتر، بل تعلمت الطبخ بعد
الزواج
.
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ولفتت شيماء إلى أنها اعترفت بالحقيقة لزوجها قبل زواجهما، لكنه في المقابل أكَّد لها احترافيته في الطبخ، وهو ما وصفته بـ"الكذبة"، حيث اتضح بعد
الزواج
أنه غير متمكن من الطبخ.
كما ذكرت حادثة طريفة تتعلق بشرائها 18 سندويشة من مطعم، مما جعل
البائع
يعتقد أنها تحتاجها لورشة عمال في منزلها، بينما كانت هي في الغالب من تأكلها. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت عن معاناتها في مواقع التصوير بسبب وصول الطعام باردًا، ما جعلها تلجأ للمأكولات الخفيفة مثل الشوكولاتة والشيبس. (فوشيا)
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