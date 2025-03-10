حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!

في الحلقة التاسعة من مسلسل "ليالي روكسي"، يستمر تأثير حادثة حرق "نظمي" (أحمد الأحمد) نفسه من أجل "توتة" (سلاف فواخرجي) على الجميع. توتر الأجواء بعد أن أخبرت "كوكب" (هدى شعراوي) "توتة" بما فعله "نظمي" للتضحية بحياته من أجلها، مما دفعها إلى التوقف عن تدريباتها وركضها إلى المستشفى للاطمئنان عليه. في الوقت نفسه، يظل "عطا بيك" (أيمن زيدان) مشغولًا بالحادثة ويتساءل عن دافع الشخص الذي يحرق نفسه من أجل شخص آخر، بينما تتحدث زوجته عن كيف أن الشخص الذي يضحي كثيرًا يفقد هيبته.

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في الوقت ذاته، يشهد "فرزت" (سليم كلاس) محاولات من ابنه "نشوان" (يوسف الخال) للتهرب من العمل مع الفرنسيين، إلا أن والده يصر على قرار انضمامه إليهم. في المشهد الأخير، تترك المحامية "نظلي" (ديمة قندلفت) وردة حمراء لـ "عطا بيك" وتحذره من وجود جاسوس بينهم. (فوشيا)