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المرأة
نيكول سابا تكشف موقفها من الزواج الثاني.. هذا ما قالته
Lebanon 24
11-03-2025
|
05:01
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بعد النجاح الكبير الذي حققته
الفنانة
نيكول سابا في شخصية "رقية" التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يُعرض بالسباق الرمضاني الجاري، كشفت عن رأيها في الزوجة الثانية مؤكدة أنها من حقها أن تعيش في النطاق الطبيعي مع زوجها، مؤكدة أنها لا تقبل أن تخوض تلك التجربة.
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قالت نيكول سابا في تصريحات إعلامية: "رقية زوجة تانية بس بردو من حقها تعيش حياتها مع زوجها، والزوج أكيد شاف حاجة في التانية مش في الأولى، لأن الراجل لما بيتجوز تاني بيكون عنده نقص في شيء، أو ممكن يكون خاين، وأنا مقبلش أكون زوجة تانية".
يُذكر أن نيكول سابا تشارك في مسلسل "وتقابل حبيب" لياسمين
عبد العزيز
وكريم فهمي،
خالد
سليم، أنوشكا، بتول حداد، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، محمود ياسين، إنجي كيوان،
كريم
عبدالخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت وآخرين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.
وتدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، وهي سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها وزواجه بامرأة أخرى سرّاً، فتقرر طلب الطلاق وبدء حياة جديدة، وخلال رحلتها، تدخل في قصة حب معقّدة تأخذها الى صراعات عاطفية عميقة، ومع تصاعد الأحداث، تكتشف "ليل" أسراراً غامضة عن عائلة طليقها، ما يدفعها الى اتخاذ قرارات مصيرية قد تغير مسار حياتها كلياً. (لها)
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