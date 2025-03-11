قبل يوم من عيدها الـ 25.. وفاة نجمة "التواصل" وتفاصيل تكشف ما حدث!

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توفيت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي أليشا بورني، التي حظيت بأكثر من خمسة ملايين متابع عبر منصات "تيك توك"، "يوتيوب"، و"إنستغرام"، عن عمر ناهز 24 عامًا.ووفقًا لما نقلته قناة Fox4 News، فقد تعرضت أليشا لنوبة ربو أثناء نومها خلال عطلتها في كابو سان لوكاس بالمكسيك، وذلك قبل فقط من احتفالها بعيد ميلادها الخامس والعشرين.وأعلن شقيقها، بورني، عن وفاتها عبر حسابه على "إنستغرام" في 10 آذار، داعيًا الجميع إلى احترام خصوصية العائلة خلال هذه الفترة العصيبة. كما أعرب عن أسفه لانتشار شائعات غير صحيحة حول وفاتها، مؤكدًا أنها كانت بصحة جيدة ولم تشارك في أي سلوكيات قد تؤدي إلى وفاتها. وأضاف: "أختي كانت شخصًا مفعمًا بالحياة، محبًا للآخرين، وكانت تتطلع إلى بحماس".بدأت أليشا مسيرتها على "يوتيوب" عام 2013، حيث اكتسبت شهرة واسعة بعد تقديمها محاكاة ساخرة لبرنامج Bad Girls Club. واستطاعت بناء قاعدة جماهيرية ضخمة، حيث تجاوز عدد متابعيها على "تيك توك" 2.5 مليون شخص، فيما وصل عدد مشتركي قناتها على "يوتيوب" إلى 1.27 مليون.وكانت أليشا قد حصلت على درجة البكالوريوس في إنتاج الوسائط الرقمية، وكانت تخطط لمواصلة دراستها العليا، وفقًا لما ذكره شقيقها.رحيل أليشا المفاجئ شكل صدمة لمحبيها ومتابعيها الذين أعربوا عن حزنهم العميق على منصات التواصل الاجتماعي، مستذكرين محتواها الإبداعي وروحها الإيجابية.