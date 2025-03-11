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المرأة
تعرّض فنانة للضرب.. وابنتها تناشد
Lebanon 24
11-03-2025
|
17:00
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انتشرت أخبار تفيد بتعرض
الفنانة
بيونة للاحتجاز من قبل جارتها، التي يُزعم أنها تمنعها من التواصل مع عائلتها وأصدقائها. بدأت القصة بعد تصريحات الممثلة
نوال
زعتر التي أكدت فيها عدم قدرتها على التواصل مع بيونة، مدعيةً أن الجارة تستغلها وتتحكم في حياتها.
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لكن بيونة خرجت بفيديو تنفي فيه هذه الادعاءات، مؤكدةً أن جارتها تهتم بها وتعدّ لها الطعام، ووصفتها بـ"أختها".
في المقابل، ابنة بيونة، آمال بوشعلة، دعمت رواية زعتر، مؤكدةً أن والدتها محتجزة، وتُمنع من التواصل معها منذ 3 سنوات، متهمةً الجارة بإعطائها المخدرات وسرقتها والاعتداء عليها.
رغم النفي المتكرر من بيونة،
طالب
نشطاء بالتحقيق في القضية، معتبرين أنها ربما تكون تحت التهديد، مما جعل الحقيقة محل جدل واسع. (فوشيا)
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