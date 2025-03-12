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المرأة

فيديو أثار تفاعلاً كبيراً... ممثلة مصريّة صفعت الفنانة نيكول سابا

Lebanon 24
12-03-2025 | 06:26
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أثار مشهد درامي جمع بين النجمتين ياسمين عبدالعزيز ونيكول سابا في الحلقة الحادية عشرة من المسلسل الرمضاني "وتقابل حبيب"، تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال المشهد، قررت رقية العسكري أيّ نيكول سابا الذهاب لمواجهة طليقة زوجها ليل أيّ ياسمين عبدالعزيز واستفزازها بصورة مبطنة، حيث قالت لها: "أشفقت عليكِ عندما رأيتكِ جالسة حزينة بمفردك على الطاولة، وانتظري لأن حياتك ستزداد سوءاً على يد سيدتك رقية العسكري يا متسولة".
لم تتردد ليل في صفع رقية على وجهها، في مشهد لم يمرّ مرور الكرام على مشاهدي المسلسل، إذ تصدر اسم نيكول سابا "ترند" منصة "إكس" على الفور. (الإمارات 24)
 
 
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