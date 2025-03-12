فيديو أثار تفاعلاً كبيراً... ممثلة مصريّة صفعت الفنانة نيكول سابا

هل أنتم من فريق #ليل أو #رقية_العسكري؟😄
هل أعجبكم أداء #نيكول_سابا لدور الضرة الشريرة أم تفضلون شخصية #ليل الهادئة التي تلعبها #ياسمين_عبد_العزيز؟!#خالد_سليم #كريم_فهمي #دراما_مصرية #مصر #دراما #رمضان #مسلسلات #نقد #مياسين pic.twitter.com/VRcvJyC3US
— ✪ مَياسين 🇱🇧 (@MayaseenMag) March 11, 2025
هل أنتم من فريق #ليل أو #رقية_العسكري؟😄
هل أعجبكم أداء #نيكول_سابا لدور الضرة الشريرة أم تفضلون شخصية #ليل الهادئة التي تلعبها #ياسمين_عبد_العزيز؟!#خالد_سليم #كريم_فهمي #دراما_مصرية #مصر #دراما #رمضان #مسلسلات #نقد #مياسين pic.twitter.com/VRcvJyC3US