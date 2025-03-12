20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
خلال بثّ مباشر... طعن مؤثرة حتّى الموت في الشارع العام!
Lebanon 24
12-03-2025
|
11:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
طعن رجل مؤثرة يابانية تبلغ من العمر 22 عاماً أثناء بث مباشر في أحد الشوارع
العامة
في طوكيو، وقد لقيت حتفها بعد فترة قصيرة متأثرةً بجروحها.
Advertisement
وأفادت وكالة أنباء كيودو
اليابانية
بأنه تم إلقاء
القبض
على منفذ الهجوم على الفور.
وأضافت الوكالة أن المحققين وجدوا عشرات من الطعنات على جسد الشابة بما في ذلك على رأسها ورقبتها. (العربية)
مواضيع ذات صلة
ترامب: الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن خسرت 110 آلاف وظيفة خلال العام الماضي
Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن خسرت 110 آلاف وظيفة خلال العام الماضي
12/03/2025 21:49:11
12/03/2025 21:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: عدد كبير من خبراء الصواريخ الروس زاروا إيران خلال العام الماضي
Lebanon 24
رويترز: عدد كبير من خبراء الصواريخ الروس زاروا إيران خلال العام الماضي
12/03/2025 21:49:11
12/03/2025 21:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمتان غير حكوميتين: 975 عملية إعدام في إيران خلال العام 2024 (الحرة)
Lebanon 24
منظمتان غير حكوميتين: 975 عملية إعدام في إيران خلال العام 2024 (الحرة)
12/03/2025 21:49:11
12/03/2025 21:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الحوار السوري للحدث: مشاركة عريضة من كل مكونات الشارع السوري خلال يومين
Lebanon 24
لجنة الحوار السوري للحدث: مشاركة عريضة من كل مكونات الشارع السوري خلال يومين
12/03/2025 21:49:11
12/03/2025 21:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
المرأة
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلالة كيت ميدلتون الحمراء لها معاني خاصة ورموز مدروسة (صور)
Lebanon 24
إطلالة كيت ميدلتون الحمراء لها معاني خاصة ورموز مدروسة (صور)
12:51 | 2025-03-12
12/03/2025 12:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة تُغادر الولايات المتّحدة الأميركيّة بسبب ترامب... هذه وجهتها الجديدة
Lebanon 24
ممثلة تُغادر الولايات المتّحدة الأميركيّة بسبب ترامب... هذه وجهتها الجديدة
08:11 | 2025-03-12
12/03/2025 08:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أثار تفاعلاً كبيراً... ممثلة مصريّة صفعت الفنانة نيكول سابا
Lebanon 24
فيديو أثار تفاعلاً كبيراً... ممثلة مصريّة صفعت الفنانة نيكول سابا
06:26 | 2025-03-12
12/03/2025 06:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ريم السعيدي شاركت في عرض أزياء في باريس
Lebanon 24
بالفيديو... ريم السعيدي شاركت في عرض أزياء في باريس
05:19 | 2025-03-12
12/03/2025 05:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عادت إلى بلدها بعد 13 عاما.. نجمة سورية بتعليق جريء: هذا ما فعله الخائن وشبيحته (صور)
Lebanon 24
عادت إلى بلدها بعد 13 عاما.. نجمة سورية بتعليق جريء: هذا ما فعله الخائن وشبيحته (صور)
03:26 | 2025-03-12
12/03/2025 03:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
01:05 | 2025-03-12
12/03/2025 01:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
11:35 | 2025-03-12
12/03/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:51 | 2025-03-12
إطلالة كيت ميدلتون الحمراء لها معاني خاصة ورموز مدروسة (صور)
08:11 | 2025-03-12
ممثلة تُغادر الولايات المتّحدة الأميركيّة بسبب ترامب... هذه وجهتها الجديدة
06:26 | 2025-03-12
فيديو أثار تفاعلاً كبيراً... ممثلة مصريّة صفعت الفنانة نيكول سابا
05:19 | 2025-03-12
بالفيديو... ريم السعيدي شاركت في عرض أزياء في باريس
03:26 | 2025-03-12
عادت إلى بلدها بعد 13 عاما.. نجمة سورية بتعليق جريء: هذا ما فعله الخائن وشبيحته (صور)
03:25 | 2025-03-12
تحذير للنساء.. "لوريال" تسحب أحد أشهر منتجاتها بسبب مادة كيميائية مسرطنة!
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 21:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 21:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 21:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24