خلال بثّ مباشر... طعن مؤثرة حتّى الموت في الشارع العام!

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طعن رجل مؤثرة يابانية تبلغ من العمر 22 عاماً أثناء بث مباشر في أحد الشوارع في طوكيو، وقد لقيت حتفها بعد فترة قصيرة متأثرةً بجروحها.وأفادت وكالة أنباء كيودو بأنه تم إلقاء على منفذ الهجوم على الفور.وأضافت الوكالة أن المحققين وجدوا عشرات من الطعنات على جسد الشابة بما في ذلك على رأسها ورقبتها. (العربية)