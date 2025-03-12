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منوعات

خلال بثّ مباشر... طعن مؤثرة حتّى الموت في الشارع العام!

Lebanon 24
12-03-2025 | 11:09
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طعن رجل مؤثرة يابانية تبلغ من العمر 22 عاماً أثناء بث مباشر في أحد الشوارع العامة في طوكيو، وقد لقيت حتفها بعد فترة قصيرة متأثرةً بجروحها.
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وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأنه تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم على الفور.

وأضافت الوكالة أن المحققين وجدوا عشرات من الطعنات على جسد الشابة بما في ذلك على رأسها ورقبتها. (العربية)
 
 
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