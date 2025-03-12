إطلالة كيت ميدلتون الحمراء لها معاني خاصة ورموز مدروسة (صور)

انضمت كيت ميدلتون إلى العائلة المالكة في يوم الكومنولث، حيث أرسلت من الرسائل الضمنية من خلال إطلالتها الملكية الحمراء. وكان هذا الظهور مليئًا بالرمزية والتفاصيل التي تعكس أسلوبها الفريد والمستدام.



حضرت ويلز الخدمة في دير وستمنستر إلى جانب زوجها الأمير ويليام، والملك تشارلز، والملكة كاميلا، والأميرة آن، ودوق ودوقة غلوستر. و اختارت الأميرة كيت ارتداء فستان معطف قوي من تصميم كاثرين ووكر Catherine Walker، مع قبعة وحذاء من نفس اللون من تصميم جينا فوستر Gina Foster.



تعرف الأميرة كيت بحبها لإعادة استخدام ملابسها، حيث تمثل إطلالتها في يوم الكومنولث مثالًا على ذلك. فقد ارتدت هذا الفستان المميز مرتين على الأقل في الماضي. كانت أول مرة ظهرت فيها بهذا المعطف في الاول 2021 خلال حفل "كارولز الملكي: معًا في عيد الميلاد" الذي أُقيم أيضًا في دير وستمنستر. كما ارتدت نفس الفستان في تشرين الثاني 2023 خلال استقبالها لرئيس كوريا وزوجته في زيارتهم الرسمية إلى بريطانيا.

أحد الأساليب المفضلة لدى الأميرة كيت لإضفاء لمسة جديدة على إطلالاتها هو إضافة العقدة الـ "Bow"، وهو ما ظهر في إطلالتها في يوم الكومنولث. حيث تعتبر العقدة طريقة أنيقة وبسيطة لتجديد الزي وجعله يبدو مختلفًا تمامًا.





لم تقتصر إطلالة الأميرة على الـ "Bow" فقط، بل شملت أيضًا من الإكسسوارات التي تحمل معانٍ عميقة.



أقراط "كولينغوود": ارتدت الأميرة كيت أقراط "كولينغوود" الماسية ذات اللؤلؤ المتدلي، وهي من القطع المفضلة لدى حماتها الراحلة الأميرة ديانا. تلقت ديانا هذه الأقراط كهدية زفاف من الأمير تشارلز في عام 1981، وارتدتها في عدة مناسبات بارزة، مثل عشاء في السفارة البريطانية في واشنطن في عام 1985.

عقد اللؤلؤ من تصميم "غارارد": عقد اللؤلؤ الذي ارتدته الأميرة كيت يحمل أيضًا أهمية كبيرة، حيث تم صنعه من لؤلؤ أهدته الحكومة اليابانية للملكة إليزابيث في السبعينيات. وقد أعارته الملكة إليزابيث للأميرة ديانا في عام 1982 خلال استقبالهما للملكة بياتريكس من هولندا في قصر باكنغهام. وقد ارتدته كيت في مناسبات عديدة مهمة، منها احتفالات الذكرى السنوية للزواج الألماسي للملكة إليزابيث والأمير فيليب.





الخاتم الياقوتي: إرث من الأميرة ديانا

أما أبرز القطع المجوهرات في إطلالة الأميرة كيت، فقد كان خاتم خطبتها الياقوتي، الذي يعتبر إرثًا من الأميرة ديانا. رغم أن الأميرة كيت لا ترتدي هذا الخاتم الياقوتي الكبير في كل المناسبات العامة، إلا أنها اختارته خصيصًا ليوم الكومنولث في دير وستمنستر، وهو نفس المكان الذي تم فيه حفل زفافها على الأمير ويليام في عام 2011.



عودة كيت ميدلتون إلى الحياة الملكية

كان هذا الظهور الأخير للأمير والأميرة ويلز معًا منذ أن أعلنت كيت في 14 الثاني عن شفاءها من مرض السرطان. كانت المناسبة أيضًا فرصة لاحتفال الزوجين بمرور 14 عامًا على زواجهما في الشهر المقبل. وقد أظهرت هذه اللحظة المشتركة بين الأمير ويليام والأميرة كيت قربهما العاطفي، حيث تم التقاط صورة لهما أثناء ضحكهما المشترك، مما يعكس عمق العلاقة بينهما.



إن إطلالة الأميرة كيت في يوم الكومنولث كانت مزيجًا من الأناقة، والاستدامة، والرمزية العميقة. من خلال استخدام الأزياء المتجددة والرموز الملكية، أظهرت الأميرة مرة أخرى قدرتها على جمع التاريخ والتقاليد الملكية بأسلوب عصري وأنيق. (ET بالعربي)