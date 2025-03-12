لأول مرة.. جيجي حديد تكشف علناً تفاصيل علاقتها مع برادلي كوبر

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كشفت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي عن تفاصيل جديدة حول علاقتها بالنجم برادلي كوبر، مؤكدة أنها تعيش معه تجربة "رومانسية وسعيدة جداً"، وجاءت تصريحاتها خلال مقابلة في عدد أبريل من مجلة Vogue، حيث تحدثت بصراحة عن تأثير علاقتهما على حياتها الشخصية والمهنية.وبدأت الشائعات حول العلاقة بين وكوبر في تشرين الاول 2023، عقب انفصالهما عن ليوناردو دي كابريو وإيرينا شايك، على التوالي، ومنذ ذلك الحين، شوهد عدة مرات معاً في مناسبات مختلفة، مما عزز التكهنات بشأن طبيعة علاقتهما.تحدثت جيجي عن تأثير برادلي كوبر على رؤيتها الإبداعية، إلى أنه ساعدها على حبها للمسرح والفنون. وقالت: "برادلي فتح لي أبواباً جديدة في حياتي، مثل الذهاب إلى المسرح أكثر، وهذا شيء رائع أن أعيده إلى حياتي".وأكدت أن العلاقة بينهما تقوم على أسس من النضج والوعي الذاتي، مضيفة: "أعتقد أن الوصول إلى مرحلة من حياتك تدرك فيها ما تريده وتستحقه في العلاقة أمر أساسياً، ومن الرائع أن تجد شخصاً في نفس المرحلة، حيث يبذل كل منا جهده ليكون الشريك الأفضل للآخر، أشعر بأنني محظوظة حقاً".لم تخفِ جيجي التحديات التي تواجهها بسبب الشهرة، إلى أن تجربة العيش في دائرة الضوء ليست سهلة، سواء بالنسبة لها أو لأصدقائها غير المشاهير، وتحدثت عن محاولاتها للحفاظ على خصوصية علاقتها مع برادلي كوبر، قائلة: "أن تكون في علاقة عاطفية طبيعية أمر صعب، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن أيضًا لأصدقائي الذين لا يعيشون في دائرة الشهرة".وأضافت أن الدعم الذي تتلقاه من كوبر يساعدها في التعامل مع الضغوط الإعلامية، قائلة: "أنا أكن له احتراماً كبيراً كمبدع، وأشعر بأنه يمنحني الكثير من التشجيع والثقة". (ليالينا)