ممثلة تُفجّر مفاجأة: تعرّضت "لمحاولات اغتيال" بسبب زواجي

تحدثت ريهام حجاج عن تعرضها لما وصفته بـ"محاولات اغتيال فنية"، إلى أن حياتها الشخصية وزواجها كانا أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الهجمات.

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وعن تعرضها لحروب وانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكدت ريهام حجاج أنها راضية بقضاء الله وقدره، وأنها لا تهتم كثيراً لكلام الناس، متابعة: "لدي قدر من الإيمان والثقافة ساعداني على تخطي الظلم". (الامارات 24)