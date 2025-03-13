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المرأة

ممثلة تُفجّر مفاجأة: تعرّضت "لمحاولات اغتيال" بسبب زواجي

Lebanon 24
13-03-2025 | 07:18
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تحدثت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن تعرضها لما وصفته بـ"محاولات اغتيال فنية"، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية وزواجها كانا أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الهجمات.
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وعن تعرضها لحروب وانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكدت ريهام حجاج أنها راضية بقضاء الله وقدره، وأنها لا تهتم كثيراً لكلام الناس، متابعة: "لدي قدر من الإيمان والثقافة ساعداني على تخطي الظلم". (الامارات 24)
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