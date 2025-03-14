ملامح وجهها تغيرت بشكل كبير.. دنيا بطمة تعلن عن حفلها الأول بعد خروجها من السجن (صورة)

كشفت الفنانة المغربية بطمة عن حفلها بعد خروجها من السجن، والذي ستحييه في 4 المقبل، في القاعة المغطّاة بالمركب محمد الخامس في الدار .



وانهالت التعليقات على منشور الحفل في حساب بطمة الرسمي على "إنستغرام"، حيث أبدى معجبوها حماستهم لرؤيتها مجدداً على المسرح وسماع صوتها مباشرةً، لا سيما أن "محبوبتهم" ستقدم أشهر أغانيها القديمة والجديدة أيضاً.

ولفت العديد من المتابعين إلى التغيير الكبير في ملامح وجه بطمة بعد خروجها من السجن.



وفي 31 كانون الثاني الماضي، غادرت الفنانة المغربية السجن بعدما قضت عقوبة لمدة 12 شهراً، وذلك على خلفية اتهامها بقضية ابتزاز المشاهير، والتي تُعرف إعلامياً بـ"حمزة مون بيبي".



