دخلت في نوبة صراخ وانهيار تام.. هذا ما حصل مع "ضحية" رامز جلال

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الفنانة أحمد، الشهيرة بشخصية "مربوحة"، الحلقة الـ14 من برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث واجهت مقلبًا مرعبًا وسط سخرية ، الذي وصفها بـ"مدبوحة المطبلاتية"، متوعدًا إياها بتجربة قاسية.خلال المقلب، دخلت في نوبة صراخ وانهيار تام، بعد تصاعد الأحداث المرعبة. وفاجأت الجمهور باعترافها أن شخصية "مربوحة" مستوحاة من جدتها.كما كشفت خلال الحلقة أنها لم في مسلسل "الكبير أوي 8" أحمد مكي "زهق منها"، في تصريح أثار تفاعل الجمهور. وأثناء الضغط النفسي في المقلب، تحدثت عن فترة اكتئابها بعد الطلاق، مؤكدة أنها لا تزال تحمل مشاعر طيبة لطليقها "أحمد".الحلقة حملت لحظات طريفة وصادمة، لتصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.