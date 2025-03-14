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المرأة

دخلت في نوبة صراخ وانهيار تام.. هذا ما حصل مع "ضحية" رامز جلال

Lebanon 24
14-03-2025 | 17:00
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وقعت الفنانة رحمة أحمد، الشهيرة بشخصية "مربوحة"، ضحية الحلقة الـ14 من برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث واجهت مقلبًا مرعبًا وسط سخرية رامز جلال، الذي وصفها بـ"مدبوحة المطبلاتية"، متوعدًا إياها بتجربة قاسية.  
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خلال المقلب، دخلت رحمة في نوبة صراخ وانهيار تام، خاصة بعد تصاعد الأحداث المرعبة. وفاجأت الجمهور باعترافها أن شخصية "مربوحة" مستوحاة من جدتها.  

كما كشفت خلال الحلقة أنها لم تشارك في مسلسل "الكبير أوي 8" لأن أحمد مكي "زهق منها"، في تصريح أثار تفاعل الجمهور. وأثناء الضغط النفسي في المقلب، تحدثت عن فترة اكتئابها بعد الطلاق، مؤكدة أنها لا تزال تحمل مشاعر طيبة لطليقها "أحمد".  

الحلقة حملت لحظات طريفة وصادمة، لتصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
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