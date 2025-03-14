19
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
دخلت في نوبة صراخ وانهيار تام.. هذا ما حصل مع "ضحية" رامز جلال
Lebanon 24
14-03-2025
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت
الفنانة
رحمة
أحمد، الشهيرة بشخصية "مربوحة"،
ضحية
الحلقة الـ14 من برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث واجهت مقلبًا مرعبًا وسط سخرية
رامز
جلال
، الذي وصفها بـ"مدبوحة المطبلاتية"، متوعدًا إياها بتجربة قاسية.
Advertisement
خلال المقلب، دخلت
رحمة
في نوبة صراخ وانهيار تام،
خاصة
بعد تصاعد الأحداث المرعبة. وفاجأت الجمهور باعترافها أن شخصية "مربوحة" مستوحاة من جدتها.
كما كشفت خلال الحلقة أنها لم
تشارك
في مسلسل "الكبير أوي 8"
لأن
أحمد مكي "زهق منها"، في تصريح أثار تفاعل الجمهور. وأثناء الضغط النفسي في المقلب، تحدثت عن فترة اكتئابها بعد الطلاق، مؤكدة أنها لا تزال تحمل مشاعر طيبة لطليقها "أحمد".
الحلقة حملت لحظات طريفة وصادمة، لتصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
15/03/2025 04:23:43
15/03/2025 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتحّول شعار "إنّا على العهد" إلى شعار "إنّا مع العهد"؟
Lebanon 24
هل يتحّول شعار "إنّا على العهد" إلى شعار "إنّا مع العهد"؟
15/03/2025 04:23:43
15/03/2025 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كرم: "القوات" لا تريد وزارة الطاقة ولا قطيعة مع "التيار"
Lebanon 24
كرم: "القوات" لا تريد وزارة الطاقة ولا قطيعة مع "التيار"
15/03/2025 04:23:43
15/03/2025 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"بدنا وفينا" مقابل "ما خلونا".. هل تنجح "القوات" حيث أخفق "التيار"؟!
Lebanon 24
"بدنا وفينا" مقابل "ما خلونا".. هل تنجح "القوات" حيث أخفق "التيار"؟!
15/03/2025 04:23:43
15/03/2025 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
إليسا في نيويورك لتكريمها من الجامعة اللبنانية الأميركية (صور)
Lebanon 24
إليسا في نيويورك لتكريمها من الجامعة اللبنانية الأميركية (صور)
15:00 | 2025-03-14
14/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع تيكتوكر شابة بطريقة مروّعة.. هذا ما وُجد بجانب جثتها! (صورة)
Lebanon 24
مصرع تيكتوكر شابة بطريقة مروّعة.. هذا ما وُجد بجانب جثتها! (صورة)
10:00 | 2025-03-14
14/03/2025 10:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيين رائدة أعمال ومُؤثّرة لبنانيّة سفيرة جديدة للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
Lebanon 24
تعيين رائدة أعمال ومُؤثّرة لبنانيّة سفيرة جديدة للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
07:42 | 2025-03-14
14/03/2025 07:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. هيفا وهبي تمضي شهر رمضان في باريس (صور)
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. هيفا وهبي تمضي شهر رمضان في باريس (صور)
04:25 | 2025-03-14
14/03/2025 04:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ملامح وجهها تغيرت بشكل كبير.. دنيا بطمة تعلن عن حفلها الأول بعد خروجها من السجن (صورة)
Lebanon 24
ملامح وجهها تغيرت بشكل كبير.. دنيا بطمة تعلن عن حفلها الأول بعد خروجها من السجن (صورة)
03:34 | 2025-03-14
14/03/2025 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الله يعين مرتو".. مُعجبة تُعانق راغب علامة وتُقبل يده وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
"الله يعين مرتو".. مُعجبة تُعانق راغب علامة وتُقبل يده وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
05:15 | 2025-03-14
14/03/2025 05:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
15:15 | 2025-03-14
14/03/2025 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوك جديد.. مذيعة أخبار "الجديد" تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
بلوك جديد.. مذيعة أخبار "الجديد" تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
02:24 | 2025-03-14
14/03/2025 02:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
02:46 | 2025-03-14
14/03/2025 02:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجير الأرحام في لبنان ينتشر سرا.. تجارة تؤمن الملايين والسوق "يتوسع"!
Lebanon 24
تأجير الأرحام في لبنان ينتشر سرا.. تجارة تؤمن الملايين والسوق "يتوسع"!
05:30 | 2025-03-14
14/03/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:00 | 2025-03-14
إليسا في نيويورك لتكريمها من الجامعة اللبنانية الأميركية (صور)
10:00 | 2025-03-14
مصرع تيكتوكر شابة بطريقة مروّعة.. هذا ما وُجد بجانب جثتها! (صورة)
07:42 | 2025-03-14
تعيين رائدة أعمال ومُؤثّرة لبنانيّة سفيرة جديدة للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
04:25 | 2025-03-14
بدت كالأميرات.. هيفا وهبي تمضي شهر رمضان في باريس (صور)
03:34 | 2025-03-14
ملامح وجهها تغيرت بشكل كبير.. دنيا بطمة تعلن عن حفلها الأول بعد خروجها من السجن (صورة)
02:24 | 2025-03-14
بلوك جديد.. مذيعة أخبار "الجديد" تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
فيديو
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
04:22 | 2025-03-14
15/03/2025 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
15/03/2025 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
15/03/2025 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24