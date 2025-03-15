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المرأة

بعد اعتزالها وغيابها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت بطلة "يوميات جميل وهناء" السورية نورمان أسعد (صورة)

Lebanon 24
15-03-2025 | 04:14
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أعيد تداول صور للفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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وبدت نورهان في الصور برفقة زوجها العراقي نهرو الكسنزاني. 
 
 
علما ان نورمان تزوجت 3 مرات، المرة الأولى بالفنان السوري ايمن زيدان بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "يوميات جميل وهناء". وبعد زواج دام لعام واحد أعلنت انفصالها، لتعود وتشارك معه في مسلسل "الو جميل الو هناء" وتعلن عودتها له مرة أخرى لكنهما لم يستمرا سوى 3 سنوات وانفصلا بعدما أنجبت منه ابنتها الوحيدة جودي
وأعلنت بعد ذلك زواجها من المخرج العراقي عدنان ابراهيم لمدة عام واحد، وأعلنت انفصالهما عام 2006.

وفي عام 2007 تزوجت من رجل الأعمال والسياسي العراقي نهرو محمد الكسنزاني وأنجبت منه 4 أطفال

وأعلنت الفنانة السورية اعتزالها التمثيل عام 2007 وتقيم حاليا مع زوجها بين أميركا والأردن بعيداً عن أضواء الشهرة.
 
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