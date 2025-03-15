بعد اعتزالها وغيابها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت بطلة "يوميات جميل وهناء" السورية نورمان أسعد (صورة)

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وبدت نورهان في الصور برفقة زوجها نهرو الكسنزاني. أعيد تداول صور للفنانة المعتزلة نورمان أسعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبدت نورهان في الصور برفقة زوجها نهرو الكسنزاني.

علما ان نورمان تزوجت 3 ، المرة بالفنان السوري ايمن زيدان بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "يوميات وهناء". وبعد زواج دام لعام واحد أعلنت انفصالها، لتعود وتشارك معه في مسلسل "الو الو هناء" وتعلن عودتها له مرة أخرى لكنهما لم يستمرا سوى 3 سنوات وانفصلا بعدما أنجبت منه ابنتها الوحيدة .

وأعلنت بعد ذلك زواجها من المخرج عدنان لمدة عام واحد، وأعلنت انفصالهما عام 2006.



وفي عام 2007 تزوجت من رجل الأعمال والسياسي نهرو محمد الكسنزاني وأنجبت منه 4 .



وأعلنت الفنانة اعتزالها التمثيل عام 2007 وتقيم حاليا مع زوجها بين أميركا والأردن بعيداً عن أضواء الشهرة.