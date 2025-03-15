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المرأة
بنحافة زائدة.. شاهدوا آخر إطلالة لابنة هيفا وهبي (صورة)
Lebanon 24
15-03-2025
|
05:46
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نشرت زينب
فياض
ابنة
الفنانة هيفا
وهبي
صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت زينب بإطلالة كاجوال بالجينز بصورة بالأبيض والأسود وبدت بنحافة زائدة.
وكانت زينب أعلنت قبل أشهر خطوبتها بعد انفصالها عن زوجها
الأول
ووالد ابنتيها دانييلا ورهف.
وتبين بعد فترة أن خطيبها الجديد رجل أعمال
كويتي
يملك شركة عطور.
وانتشرت
أخبار
انهما تزوجا الا ان زينب نفت الأمر وأكدت أنهما في مرحلة الخطوبة.
ولم تنشر زينب بعد صورة واضحة مع خطيبها.
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