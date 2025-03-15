بنحافة زائدة.. شاهدوا آخر إطلالة لابنة هيفا وهبي (صورة)

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وأطلت زينب بإطلالة كاجوال بالجينز بصورة بالأبيض والأسود وبدت بنحافة زائدة. نشرت زينب الفنانة هيفا صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت زينب بإطلالة كاجوال بالجينز بصورة بالأبيض والأسود وبدت بنحافة زائدة.

وكانت زينب أعلنت قبل أشهر خطوبتها بعد انفصالها عن زوجها ووالد ابنتيها دانييلا ورهف.



وتبين بعد فترة أن خطيبها الجديد رجل أعمال يملك شركة عطور.



وانتشرت انهما تزوجا الا ان زينب نفت الأمر وأكدت أنهما في مرحلة الخطوبة.



ولم تنشر زينب بعد صورة واضحة مع خطيبها.